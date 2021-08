C'est la surprise du chef. Déjà invitée surprise de la finale après un parcours magnifique et des victoires sur Elise Mertens, Petra Kvitova, Cori Gauff ou encore Jessica Pegula, Camila Giorgi n'est pas retombée de son nuage dimanche. A 29 printemps et trois ans après son dernier titre à Linz sur le circuit WTA, l'Italienne a conquis son plus beau trophée en dominant Karolina Pliskova (6-3, 7-5) en 1h40 de jeu en finale du WTA 1000 de Montréal. Ce 3e tournoi remporté en carrière lui permettra de remonter à la 34e place mondiale lundi.

Si ce succès n'était pas attendu, ce n'est pas totalement une sensation non plus. Du moins, cette victoire en finale précisément contre Karolina Pliskova. Car Camila Giorgi avait récemment battu la grande Tchèque en huitième de finale des Jeux Olympiques de Tokyo (6-4, 6-2) et pouvait donc aborder le duel avec une certaine confiance. Encore fallait-il ne pas être prise par un événement qu'elle a parfaitement géré.

