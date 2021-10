L'Estonienne Anett Kontaveit, 20e joueuse mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA 500 de Moscou en renversant chez elle la Russe Ekaterina Alexandrova, 37e mondiale, au cours d'une finale épique(4-6, 6-4, 7-5).

Battue lors du premier set et menée 4-0 dans le deuxième, Kontaveit, 25 ans, a renversé la situation en remportant sept jeux de suite, avant de s'imposer dans la douleur au bout de 2h22, grâce à son jeu agressif et aux erreurs de la Russe. "Le match était très équilibré. J'ai essayé de me battre avec tout ce que j'avais et c'est ce qui m'a sauvée", a déclaré l'Estonienne après la rencontre.

En grande forme cette année, Kontaveit décroche ainsi le quatrième titre en solo de sa carrière, le troisième en 2021 après Cleveland en août et Ostrava en septembre

