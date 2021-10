Il ne faisait pas bon être une tête de série ce vendredi du côté de Moscou. Aryna Sabalenka, tête de série N.1 du tournoi WTA, et Garbine Muguruza, tête de série N.2, ont toutes deux été éliminées lors des quarts de finale du tournoi russe. La Bélarusse a été sortie (6-3, 6-4) par Ekaterina Alexandrova. L'Estonienne Anett Kontaveit a battu l'Espagnole en deux sets (6-1, 6-1).

WTA Moscou Raducanu ne jouera finalement pas en Russie 14/10/2021 À 18:04

Kontaveit va affronter en demi-finale la Tchèque Marketa Vondrousova, 35e mondiale et médaillée d'argent aux Jeux Olympiques, qui a elle battu 6-4, 6-2 la 16e mondiale et tête de série N.4, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. La Grecque Maria Sakkari, 7e mondiale et tête de série N.3, a pour sa part battu Simona Halep, 19e mondiale et tête de série N.8, 6-4, 6-4 et rencontrera Alexandrova en demie-finales.

ATP Moscou Simon s'incline face à Karatsev et manque le dernier carré IL Y A 2 HEURES