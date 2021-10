L'après-titre à l'US Open est un peu mouvementé pour Emma Raducanu. Battue d'entrée pour sa rentrée tennistique à Indian Wells la semaine dernière au 2e tour , la jeune championne Britannique traverse une petite période de flottement en ce moment, marquée notamment par l'incertitude autour de celui ou celle qui sera son ou sa nouvel(le) coach.

Elle a, par conséquent, décidé d'alléger son calendrier à court terme. L'actuelle 22e joueuse mondiale s'est ainsi retirée du WTA 250 de Moscou (18-24 octobre) où elle était inscrite la semaine prochaine.

Raducanu a visiblement besoin de repos et de refaire tomber quelque peu la folie autour d'elle. Devenue en l'espace de quelques jours la coqueluche de la WTA, des médias et de certaines des marques les plus prestigieuses du monde, la joueuse de 18 ans va devoir gérer ce nouveau statut et trouver de la stabilité pour répondre aux attentes sur le court.

Elle devrait reprendre la compétiton dans une dizaine de jours à Cluj-Napoca en Roumanie pour le Transylvania Open (WTA 250 du 25 au 31 octobre) et en profiter pour aller voir sa grand-mère là-bas.

