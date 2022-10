Elle a terminé sa semaine par une défaite, une fois n'est pas coutume. Mais Iga Swiatek n'a pas tout perdu à Ostrava dimanche, après avoir été battue pour la première fois en finale depuis plus de trois ans (10 gagnées consécutivement) par la Tchèque Barbora Krejcikiva au terme d'un sacré combat (5-7, 7-6, 6-3). Lors de la cérémonie de remise des trophées, elle a même sûrement gagné beaucoup de coeurs parmi les spectateurs en dévoilant qu'elle allait faire don de son "prize money" de finaliste (soit 58 032 euros).

A l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale ce lundi, la numéro 1 mondiale a décidé de reverser tous ses gains à des organisations polonaises attachées à ce sujet longtemps tabou, notamment dans le sport de haut niveau et le tennis. "Je voulais vraiment bien jouer ici pour pouvoir donner une belle somme d'argent et je suis assez heureuse d'avoir pu le faire. Je veux éveiller les consciences et m'assurer que le gens savent qu'il peuvent se servir de cette aide s'ils en ont besoin, ou aident les autres s'ils en ont les ressources", a-t-elle confié.

Une numéro 1 mondiale consciente de ses responsabilités

Depuis son accession au trône, la nouvelle patronne du circuit féminin n'a pas hésité à s'engager sur un certain nombre de sujets : de la guerre en Ukraine à la santé mentale. Consciente de son statut, elle en accepte les responsabilités. "Je suis assez heureuses d'utiliser ma position dans le tennis de cette manière", a-t-elle ainsi confirmé dans la foulée.

La Polonaise donne son avis assez régulièrement sur l'actualité, mais aussi sur les problèmes inhérents à son sport. Elle n'avait pas hésité voici une semaine à s'en prendre franchement aux instances dirigeantes du tennis et au calendrier "dangereux" de la phase finale de la Billie Jean King Cup, placée à Glasgow dans la foulée du Masters féminin... au Texas. Elle a d'ailleurs annoncé qu'elle s'entretiendrait personnellement avec la WTA et l'IFT (Fédération internationale de tennis) sur la question.

