Elle est sur la bonne voie. Caroline Garcia a enchaîné mercredi à Parme. Face à Anna-Lena Friedsam, une joueuse un peu mieux classée qu'elle en ce moment (51e mondiale alors que la Française est 53e), elle s'est montrée convaincante pour l'emporter en deux sets (6-2, 6-4) et 1h15 de jeu au 2e tour du WTA 250 italien. Cette victoire lui permet de retrouver les quarts de finale d'une épreuve sur le circuit pour la première fois depuis plus d'un an à Lyon en mars 2020. Elle y affrontera Katerina Siniakova, un beau défi pour la Lyonnaise puisque la Tchèque a fait tomber Serena Williams mardi.

Il est sûrement encore trop tôt pour y voir les fruits du travail entamé avec Gabi Urpi, mais Caroline Garcia semble bien être repartie de l'avant. Dans le jeu, la Française s'est attachée à bien construire ses points en mettant du volume dans ses frappes, tout en se montrant agressive notamment côté revers. Elle aurait même pu s'imposer plus sèchement si elle ne s'était pas légèrement déconcentrée à 5-1 dans le second set. Il ne lui reste plus désormais qu'à confirmer sa belle lancée pour aborder Roland-Garros dans de bonnes conditions.

