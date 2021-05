Elle n'a pas réussi la passe de trois. Après deux victoires cette semaine à Parme, Caroline Garcia a vu son tournoi s'achever jeudi. En quart de finale, elle a subi la loi de Katerina Siniakova, 68e à la WTA, en deux manches (7-5, 6-1) et 1h35 de jeu. Malgré un classement inférieur à la Française, la Tchèque a confirmé qu'elle était en très grande forme en ce moment puisqu'au tour précédent, elle avait sorti la tête de série numéro 1 du tournoi Serena Williams sur un score quasi-similaire (7-6, 6-2). Pour une place en finale, elle défiera à nouveau une Américaine : soit Cori Gauff, soit Amanda Anisimova.

C'est dans le premier set que Siniakova a construit sa victoire. Cette manche a été très équilibrée entre les deux joueuses qui ont fait le break à tour de rôle. Garcia a été la première à faire la différence avant de se faire rejoindre (2-2), puis elle a encore perdu son service mais a retourné la situation pour finalement servir pour cette première manche à 5-4. Un ultime renversement a alors profité à la Tchèque qui a aligné six jeux pour mener d'un set et d'un break (7-5, 3-0) et prendre le contrôle définitif de la partie.

Sûrement déçue, la Lyonnaise pourra pourtant s'appuyer sur ce qu'elle a montré cette semaine pour espérer monter en puissance à Roland-Garros. Les premiers effets de sa nouvelle collaboration avec Gabriel Urpi y seront notés avec attention.

