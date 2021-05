Elle avait indiqué qu'elle jouerait peut-être encore avant Roland-Garros après son élimination d'entrée à Rome mercredi. En manque de matches, Serena Williams a décidé au dernier moment de s'inscrire au tournoi WTA 250 de Parme, a confirmé jeudi son entourage à l'AFP. L'Américaine de 39 ans a ainsi reçu, comme sa soeur, une invitation (wild-card) à s'aligner sur l'épreuve italienne la semaine prochaine (16-22 mai).

Serena Williams, qui n'avait plus joué depuis sa défaite en demi-finale de l'Open d'Australie en février, a perdu mercredi dès son entrée en lice au Masters 1000 de Rome son 1000e match sur le circuit face à Nadia Podoroska (7-6, 7-5). Elle n'avait initialement pas prévu de rejouer avant Roland-Garros. Or les Internationaux de France débutent le 30 mai et la 8e joueuse mondiale espère désormais pouvoir enchaîner des matches à Parme où le tableau sera moins relevé qu'à Rome.

La cadette des soeurs Williams a nettement réduit le nombre de tournois auxquels elle participe, mais n'a pas tiré un trait sur sa quête d'un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court.

