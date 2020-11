A chaque année son nouveau défi. C'est un peu l'impression que donne la trajectoire de Sascha Bajin. L'ex-mentor de Naomi Osaka a ainsi travaillé avec la Française Kristina Mladenovic en 2019, puis a choisi de s'occuper de la jeune Ukrainienne Dayana Yastremska qui a mis à leur collaboration en septembre dernier après une élimination décevante dès le 2e tour de l'US Open. Et en 2021, il accompagnera Karolina Pliskova sur le circuit. La Tchèque l'a annoncé vendredi en publiant un cliché de son équipe sur les réseaux sociaux.

Redescendue au 6e rang mondial, Pliskova a enchaîné les résultats décevants lors de cette fin de saison 2020, à l'exception d'une finale à Rome. Depuis la reprise du circuit en août, elle a surtout connu deux grandes désillusions en Grand Chelem avec deux sorties au 2e tour de l'US Open contre Caroline Garcia et de Roland-Garros face à Jelena Ostapenko. Il y a quelques semaines, elle avait rendu publique la fin de son partenariat avec Daniel Vallverdu qui s'occupe également de Stan Wawrinka.

Pliskova a éprouvé le besoin de disposer d'un coach à temps plein et s'est donc adjoint les services de Bajin. Ce dernier aura pour mission principale de faire passer un cap dans les Majeurs à la Tchèque, elle qui n'en compte toujours pas à son palmarès malgré sa constance au plus au niveau (elle a déjà été numéro 1 mondiale). C'est une nouveauté pour l'intéressé qui s'occupait de joueuses plus jeunes par le passé pour les mener jusqu'au sommet.