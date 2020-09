Quand la finaliste de l'US Open croise la lauréate de l'Open d'Australie, on peut parler d'affiche. Ce choc était au programme du soir à Rome jeudi, pour un 16e de finale explosif. Mais de choc, il n'y a pas eu. De match non plus. 6-0, 6-0. 60 minutes. Victoria Azarenka a balayé Sofia Kenin sur un score presque embarrassant pour la jeune Américaine, sacrée à Melbourne au mois de janvier et actuelle N°5 mondiale.