La saison de la confirmation ne démarre pas sous les meilleurs auspices, c'est un euphémisme. Alors qu'elle retrouvait la compétition mardi, la championne de l'US Open Emma Raducanu n'a pas vu le jour au 1er tour du tournoi de Sydney. La Britannique de 19 ans a vécu un cauchemar, évitant de justesse le "double bagel" en sauvant un jeu (6-0, 6-1) lors des 56 petites minutes de match entre les deux joueuses. Elle entamera donc l'Open d'Australie sans avoir gagné le moindre match.

Elle a préféré en sourire. Totalement dépassée par la puissance de son adversaire, Emma Raducanu a presque célébré le gain de son premier (et dernier jeu) comme une victoire. Il faut dire qu'elle avait perdu les 9 précédents (menée donc 6-0, 3-0) et que la perspective du 6-0, 6-0 se rapprochait dangereusement. Face à Elena Rybakina, la Britannique s'est vite retrouvée sans solution, totalement étouffée par le poids et la longueur de la balle adverse. Une statistique résume son calvaire : elle n'a remporté que deus petits points derrière sa seconde balle de service, soit 13 % de réussite, un pourcentage famélique.

