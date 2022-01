C'est le genre de succès qui fait du bien. Peut-être fera-t-il même office de déclic ? Redescendue à la 75e place mondiale, Caroline Garcia a validé sa première victoire de la saison mardi à Sydney, qui plus est contre une joueuse solide du circuit : Jessica Pegula, 22e à la WTA. La Française avait perdu ses deux premiers duels face à l'Américaine, mais cette fois elle est parvenue à l'emporter en deux sets (6-4, 7-6) et 1h27 de jeu. Au 2e tour, elle affrontera soit Emma Raducanu, soit Elena Rybakina qui s'affrontent d'entrée.

Caroline Garcia n'avait plus battu une joueuse aussi bien classée depuis plus d'un an et un succès contre Elise Mertens au 3e tour de Roland-Garros 2020. Elle restait même sur 9 défaites contre des membres du Top 25. Mais mardi, elle s'est montrée extrêmement solide sur les points clés, écartant les 4 balles de break auxquelles elle a été confrontée, dont une balle d'égalisation à un set partout à 6-5 contre elle dans la 2e manche. Et elle a aussi su saisir sa seule opportunité de ravir l'engagement adverse dans le permier acte.

La Lyonnaise ne sera pas la seule Française au rendez-vous du 2e tour. Océane Dodin a assumé son rang face à la Mexicaine Giuliana Olmos, modeste 685e mondiale, s'imposant aisément en deux sets (6-1, 6-4) et 1h15 de jeu. Sa tâche sera bien plus complexe pour rallier les quarts, puisqu'elle devra défier le championne olympique et 23e mondiale Belinda Bencic.

