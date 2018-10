Premier Masters, première finale : Stephens n'a pas fait les choses à moitié en renversant Pliskova

Première participation au Masters de Singapour pour Sloane Stephens, et première finale ! L'Américaine a dominé Karolina Pliskova ce samedi après un match en deux temps. Après avoir concédé les huit premiers jeux de la partie, la 6e joueuse mondiale a ensuite remporté douze des quinze derniers pour sortir victorieuse de sa demie. L'Américaine est toujours invaincue cette semaine et retrouvera dimanche une autre joueuse qui n'a pas connu la défaite, Elina Svitolina, dans un duel pour le titre.

Un début de match catastrophique puis un come-back à l'américaine, c'est donc ce que nous a offert Stephens ce samedi en demi-finale du Masters de Singapour. Totalement dépassée par la cadence imposée par Pliskova, l'Américaine s'est vite frustrée sans pouvoir trouver les solutions. Elle s'est retrouvée menée 6-0, 2-0 après moins d'une heure de jeu, inhabituel à ce niveau. Après avoir écouté les conseils de son entraîneur, Stephens a retroussé ses manches et est enfin partie au combat. Un débreak plus tard, la machine était lancée.

Quatre matches, quatre victoires

Le vrai match a donc débuté entre les deux joueuses. Plus percutante, la 6e joueuse mondiale a soudainement retrouvé ses jambes et son tennis puissant pour contrer les offensives adverses. Petit à petit, elle a réussi à inverser la tendance et à faire douter une Karolina Pliskova toujours aussi fragile sur le plan mental. La Tchèque s'est tout à coup retrouvée sans solution et a commencé à faire beaucoup de fautes, 40 au total. Après avoir égalisé à un set partout, Stephens a balayé Pliskova dans la dernière manche en se montrant indébordable à l'échange.

Avec ce nouveau succès, le quatrième en autant de matches cette semaine, l'Américaine poursuit son sans-faute. Une performance impressionnante pour sa première participation au Masters de Singapour, parmi les huit meilleures joueuses de la planète tennis. Lorsqu'elle joue à ce niveau, rares sont celles qui peuvent la battre à la régulière. La dernière marche sera peut-être la plus dure dimanche, face à Elina Svitolina, elle aussi invaincue à Singapour. Mais avec l'Américaine on le sait, rien n'est insurmontable.