Lisa Barbelin trace sa route. Dernière chance de médaille tricolore en tir à l'arc, la Française s'est qualifiée pour les huitièmes de finale jeudi, lors des Jeux Olympiques de Tokyo. La championne d'Europe et N.2 mondiale, 21 ans, a facilement battu 6-0 la Néerlandaise Gabriela Schloesser, médaillée d'argent en double mixte dans ces Jeux.

Pour son entrée en lice, la Française avait écarté l'Italienne Tatiana Andreoli 6-2, en alignant notamment trois 10 lors du dernier set. "Je suis immensément heureuse de ce que j'ai produit", a confié à l'AFP Lisa Barbelin, qui s'est montrée détendue et très souriante lors de ces deux matches. "Ce qui ressortait à l'écran, c'est vraiment ce que j'avais dans le coeur. Il y avait aussi beaucoup de stress, mais j'ai su le gérer", a-t-elle ajouté.

Tokyo 2020 Lisa Barbelin qualifiée pour les seizièmes de finale IL Y A 4 HEURES

Et maintenant, une revanche à prendre

Lisa Barbelin affrontera vendredi pour une place en quarts la Mexicaine Alejandra Valencia, médaillée de bronze en mixte. "Je l'ai rencontrée en Coupe du monde cette année et elle a gagné. Le match était très serré. Je veux prendre ma revanche", a lancé la Mosellane. La jeune archère, seule représentante féminine française lors de ces JO, redonne un peu le sourire au tir à l'arc français, après l'élimination des trois archers masculins dès les deux premiers tours mercredi.

Lisa Barbelin - Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Jean-Charles Valladont, médaillé d'argent à Rio en 2016, et Thomas Chirault ont été évincés d'entrée en 32e, alors que Pierre Plihon n'a rien pu faire en 16e de finale contre l'un des favoris du tournoi, le Sud-Coréen Kim Woo-jin. Le bilan des archers français est pour le moment décevant dans ces Jeux. Le double mixte composé de Lisa Barbelin et Jean-Charles Valladont s'est arrêté en quarts, l'équipe masculine a chuté en huitièmes et les trois archers masculins ont quitté précocement le tournoi individuel.

