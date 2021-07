Tokyo 2020

Déception pour Mathilde Lamolle. La Française de 24 ans a terminé 12e des qualifications de l'épreuve de pistolet à 25 m (tir sportif), composées de deux épreuves de précision et de rapidité. Avec un score final de 582/600, la championne d'Europe n'a réussi ni le score minimum pour entrer en finale (584 points, plus qu'à Rio et Londres), ni à figurer parmi les huit finalistes.

Céline Goberville, 34 ans, a elle fini 31e avec 574 points, bien loin de la Bulgare Antoaneta Kostadinova qui a terminé en tête avec 590 points. Les deux Françaises avaient connu la finale olympique déjà à Tokyo, dans l'épreuve du tir à 10m mais sans parvenir à accrocher une médaille (7e et 8e).

