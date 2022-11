Nouvelle journée et nouvelles complications sur cette Route du Rhum qui s'annonce particulièrement coriace pour les marins. Après un dimanche compliqué pour Brieuc Maisonneuve, secouru par l'un de ses concurrents , Fabrice Amedeo a aujourd'hui dû faire face à une épreuve difficile.

Ad

"À 11h32 TU ce matin, alors qu’il faisait route vers Cascais au Portugal, une explosion s’est produite à bord de l'Imoca Nexans - Art & Fenêtres occasionnant un incendie, consécutif à l’avarie déclarée hier. Fabrice a été contraint d’abandonner son bateau qui a sombré au large des côtes portugaises", explique l'organisation.

Route du rhum Caudrelier accroît son avance sur Gabart IL Y A 12 HEURES

9e de l'édition 2014, Amedeo ne pourra pas améliorer ses chronos mais plus important, le marin de 44 ans s'en est sorti sain et sauf après que les opérations de secours aient été enlenchées. "Le Cargo M/V MAERSK BRIDA situé a proximité s’est dérouté et l'opération de sauvetage s’est bien déroulée à 14h21 TU cet après-midi", précise l'organisation. Amedeo n'a pas été blessé et sera débarqué prochainement dans l'archipel des Açores.

Route du rhum Un sauvetage heureux : Quand Dick vient à la rescousse de Maisonneuve HIER À 17:44