Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) s'est imposé lors de la deuxième étape de la Solitaire du Figaro. Il devance Sam Goodchild (Leyton) et Yann Eliès (Quéguiner Matériaux - Leucémie Espoir). Vainqueur de la première étape, Xavier Macaire (Groupe SNEF) termine cinquième. Mieux parti que ses adversaires, grâce à une prise de risque payante au niveau du phare d'Eddystone, au sud-ouest de Plymouth, Le Cléac'h a vite creusé l'écart et n'a jamais été repris. Il passe donc en tête du classement général et devient le grand favori pour la victoire finale.