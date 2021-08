Du bronze, comme à Rio ! Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont terminé troisième de l'épreuve de double femmes en 470, ce mercredi à Tokyo. Le duo français, deuxième avant la "Medal Race", a rétrogradé d'un rang lors de l'ultime manche. Elles ont vu les Polonaises leur passer devant. Lecointre glane donc une deuxième médaille de bronze, après celle ramenée du Brésil 2016 avec une autre équipière, Hélène Defrance. C'est la 25e médaille de la délégation tricolore au Japon et la troisième pour la voile, qui finit avec le même nombre de breloques qu'il y a cinq ans. Mais sans or cette fois-ci.

Une réclamation vaine

Et pourtant, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont longtemps espéré glaner l'argent. Pendant la course, d'une part. Durant les minutes qui ont suivi, aussi. Pour conserver cette deuxième place, elles auraient dû finir devant ou, au pire, un rang derrière l'équipage polonais lors de la "Medal Race", samedi. Or, les Bleues ont fini 6es et les Polonaises, 4es. Sauf que ces dernières ont semblé profiter d'une attitude étonnante de la part des Britanniques (assurées d'être championnes olympiques), qui se sont très facilement fait doubler au passage de la dernière bouée.

Les Polonaises Agnieszka Skrzypulec et Jolanta Ogar ont-elles réussi le virement de bord parfait ? Ou les Britanniques les ont-elles sciemment laissé passer grâce à cette manœuvre ? Le doute plane. Agacées par ce passage, les Françaises ont en tout cas posé réclamation à la fin de la course. Et après plusieurs minutes de discussion, leur requête a été déboutée par le jury international. Une petite déception. Même si c'est quand même une belle médaille ramenée sous le Mont Fuji pour la voile française.

