L'équipage tricolore est devancé par les Britanniques Sarah Mills et Eilidh McIntyre et peut encore viser l'or mais aussi repartir sans médaille tant la course est serrée entre six équipages. Dans un vent de 7 à 8 noeuds, Camille Lecointre, licenciée à Brest (Finistère), et Aloïse Retornaz, aux Sables d'Olonne (Vendée) ont terminé mardi respectivement aux 10e et 4e places. Suivent dans l'ordre au classement général les Polonaises, les Slovènes et les Brésiliennes. Lecointre, 36 ans, a remporté le bronze en 2016 à Rio avec une autre partenaire, Hélène Defrance.

