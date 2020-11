Franck Cammas et Charles Caudrelier ne partiront pas mercredi en quête du Trophée Jules-Verne. L'équipe (Gitana Team) avait prévenu dimanche que l'équipage composé au total de six hommes pourrait tenter le record du tour du monde en équipage à la voile mercredi alors que se présentait une bonne fenêtre météo. Mais ces dernières 24 heures, la fenêtre s'est dégradée, hypothéquant sérieusement les chances de battre le record de 40 jours et 23 heures établi par Francis Joyon et ses cinq hommes d'équipage en janvier 2017 (Idec Sport), soit le record absolu autour de la planète.