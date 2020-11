1. Jean Le Cam (FRA/Yes we Cam !) à 24.111,1 milles de l'arrivée 2. Maxime Sorel (FRA/V And B Mayenne) à 1,2 nm du premier 3. Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 2,9 4. Stéphane Le Diraison (FRA/Time For Oceans) à 12,7 5. Romain Attanasio (FRA/Pure-Best Western) à 16

Doyen du Vendée Globe à 61 ans et le plus expérimenté puisqu'il participe pour la cinquième fois, Jean Le Cam (Yes We Cam!), doyen du Vendée Globe, a émergé en leader après la première nuit passée en mer, alors que les "bateaux volants" se sont allongé leur route pour aller chercher un vent qui leur permettra d'aller plus vite.