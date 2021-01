C'est la fin d'un périple de plus de deux mois. Boris Herrmann (Seaexplorer - Yacht Club de Monaco) a franchi jeudi la ligne d'arrivée du Vendée Globe à 10h19 et 45 secondes et devrait se classer quatrième de la course en tenant compte de la compensation qu'il a obtenue lors du sauvetage de Kevin Escoffier. L'organisation est en train d'effectuer des vérifications règlementaires pour valider son classement.