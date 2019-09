Ngapeth a rejoué et les Bleus ont enchaîné

Pour leur premier test d'envergure dans la phase de groupe de "leur" Euro-2019, les volleyeurs français ont encore une fois rendu une copie très propre, contre la Bulgarie de Tsvetan Sokolov, s'imposant 3 sets à 0, lundi soir à Montpellier. Cette victoire nette et sans bavure (25-19, 25-21, 25-14) assure aux Français l'une des deux premières places du groupe, et surtout leur permet d'éviter un huitième de finale contre la Russie, championne d'Europe en titre et qui vise le doublé. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les joueurs de Laurent Tillie ont bénéficié du retour de leur réceptionneur/attaquant vedette, Earvin Ngapeth, le temps de deux services dans le premier set, signe que sa lésion musculaire au niveau des côtes appartient désormais au passé.

A 23 ans, le pointu tricolore Stéphen Boyer a encore ébloui les 5.021 spectateurs de l'Arena Sud de France, prenant le dessus sur son alter ego bulgare Tsvetan Sokolov. Après ses 25 points contre la Grèce, Boyer a terminé la rencontre avec 16 points (dont 2 contres), pendant que Sokolov passait à côté de son match, sorti en cours de 3e manche. Ce succès confirme les impressions laissées contre la Roumanie, la Grèce et le Portugal: cette équipe de France est extrêmement concentrée sur son objectif minimum, qui est de rejoindre Paris et la mythique arène de Bercy pour le dernier carré de la compétition continentale, après trois échecs aux JO 2016, à l'Euro 2017 et au Mondial 2018.

La mécanique bleue très bien huilée

Champions d'Europe en 2015, sur les terres bulgares, les Bleus ont réalisé une entame de rencontre idéale, s'échappant dans le premier set, sous les coups de boutoir du Montpelliérain Julien Lyneel, parfait dans le rôle de remplaçant de Ngapeth, et de Kevin Le Roux au service. Le futur central de Pékin a été ménagé en fin de matinée pour l'entraînement, en raison de douleurs aux ischios, mais l'échographie réalisée en matinée n'a rien révélé, permettant à Laurent Tillie d'aligner son central dès le début de la rencontre.

Les deuxième et troisième manches ont été des copies conformes, les Bulgares ne parvenant à dérégler la mécanique bleue très bien huilée qu'à de rares occasions sur des services de Todor Skrimov. Les Français disputeront leur dernier match de groupe contre l'Italie mercredi soir à Montpellier (20h30), avant de rejoindre Nantes pour les 8es et les quarts de finale, à partir de samedi soir.