L'équipe de France, sacrée championne olympique cet été à Tokyo, a hérité d'un groupe relevé au Mondial 2022 (26 août-11 septembre en Russie) avec la Slovénie et l'Allemagne, selon le tirage au sort effectué jeudi à Moscou. Le troisième adversaire des Bleus sera le Cameroun dans ce groupe D, basé à Oufa.

La Slovénie s'est hissée jusqu'en finale de trois des quatre dernières éditions du Championnat d'Europe, dont la dernière en septembre. Les Slovènes avaient été vaincus par l'Italie en finale à Katowice (Pologne). Lors de cette compétition, les Allemands avaient aussi été battus par les Italiens, lors des quarts de finale. Les Bleus avaient eu du fil à retordre face aux Allemands en poule malgré leur succès (3-1). Ils ont ensuite été éliminés à la surprise générale, dès les huitièmes de finale, par la République tchèque.

Seuls les deux premiers de chacune des six poules et les quatre meilleurs troisièmes accéderont à la deuxième phase de groupes du Mondial en Russie. Les champions d'Europe italiens ont eux été placés dans la poule E aux côtés notamment du Canada. La Pologne, double championne du monde en titre, va rencontrer les Etats-Unis et la Bulgarie dans la poule C. La Russie, vice-championne olympique et hôte de la compétition, aura la Serbie comme concurrente la plus relevée. Le Brésil a hérité de la poule la moins difficile sur le papier avec le Japon, Cuba et le Qatar.

Le Championnat du monde est le dernier grand titre manquant au palmarès de l'équipe de France masculine, après son sacre en 2015 à l'Euro, ses deux trophées en 2015 et 2017 en Ligue mondiale (devenue Ligue des nations en 2018), et bien sûr sa récente médaille d'or olympique.

Les groupes du premier tour

Poule A (Moscou) : Russie, Serbie, Tunisie, Porto-Rico

Poule B (Kemerovo) : Brésil, Japon, Cuba, Qatar

Poule C (Novossibirsk) : Pologne, Etats-Unis, Mexique, Bulgarie

Poule D (Oufa) : France, Slovénie, Allemagne, Cameroun

Poule E (Ekaterinbourg) : Italie, Canada, Turquie, Chine

Poule F (Krasnoïarsk) : Argentine, Iran, Pays-Bas, Egypte

