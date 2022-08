La France entame parfaitement son championnat du monde. Ce vendredi soir, les champions olympiques en titre ont battu l'Allemagne (3-0 (25-22, 28-26, 26-24)), lors de la première journée de la phase préliminaire, du côté de Ljubljana en Slovénie. Dans le groupe D, les hommes d'Andrea Giani prennent logiquement les commandes, alors que les Allemands ferment la marche. Une poule qui comprend également la Slovénie et le Cameroun.

Le tournant de cette rencontre est certainement intervenu lors du deuxième set. Une manche dominée dès le départ par l'Allemagne, qui a même eu jusqu'à sept longueurs d'avance (16-23). C'est à ce moment-là que les Tricolores ont alors montré toute leur sérénité et surtout leur incroyable capacité de réaction, pour revenir à une longueur (22-23), avec un collectif autant présent au service, à l'attaque ou bien même au bloc. Et même si les Allemands ont fini par mettre fin à cette hémorragie, en se procurant pas moins de trois balles de set, ils se sont montrés bien incapables de tenir durant ce moment décisif. Pire, ils ont laissé passer leur chance. Pour voir les partenaires d'Earvin Ngapeth (15 points) passer devant pour la toute première fois (27-26) et conclure sur leur première balle de set.

La France a profité d'erreurs allemandes

Un scénario qui s'est quelque peu de nouveau produit dans l'ultime manche, mais dans une moindre mesure. Les protégés de Michal Winiarski ont alors pris les commandes à 16-17, après un chassé-croisé, pour compter, cette fois, jusqu'à trois points d'avance (17-20, 18-21, 19-22). Les Bleus ont ensuite recollé. Ils ont mis la manière tout en profitant également d'erreurs adverses, comme lorsque Moritz Karlitzek, pourtant le meilleur Allemand avec 17 points dont 15 en attaque, s'est loupé sur une feinte au pire des moments (21-22). L'équipe de France, sous la houlette notamment de Barthélémy Chinenyeze (7 points dont trois blocs) dans tous les bons coups en fin de match, a ensuite fini par conclure cette rencontre sur sa deuxième opportunité (26-24).

Deux sets âprement disputés et qui contrastaient quelque peu avec le premier, durant lequel le rythme n'était pas forcément élevé et où les deux sélections ont semblé se jauger. Mais cela n'avait pas empêché les hommes d'Andrea Giani de se faciliter davantage la tâche, eux qui ont mené de 12-11 jusqu'à 25-22. L'Allemagne est un adversaire qui réussit plutôt bien à la France ces derniers temps. Pour preuve, les Bleus n'ont plus perdu contre cette même sélection depuis 2014. Soit désormais dix victoires de rang. Ce nouveau duel n'a donc pas dérogé à la règle de ces huit dernières années. La France est désormais lancée dans ce Mondial. Le seul titre qui manque à son palmarès. A elle de confirmer, ce dimanche soir à 20h30, contre la Slovénie, finaliste de l'Euro en 2021.

