Jeux olympiques de Tokyo : les nations engagées en volley et en beach volley

Vingt-quatre équipes prendront part au tournoi masculin de volley, dont les Bleus de Laurent Tille.

Les 6 premières places ont été attribuées au Brésil, États-Unis, Italie, Pologne et Argentine. Les TQO de zone ont permis à 5 autres équipes de rejoindre la dance : France (Europe), Tunisie (Afrique), Iran (Asie), Canada (Amérique du Nord), Venezuela (Amérique du Sud).

Les Japonais complètent le tableau. En tant que pays hôte, ils intègrent directement les phases finales.

Pour le tournoi féminin, il n’y aura pas d’équipe de France. Outre le Japon, on retrouvera la Serbie, la Chine, les États-Unis, le Brésil et l’Italie, qui ont décroché leur ticket via les qualifications intercontinentales.

Le Kenya, la Corée du Sud, la Turquie, la République dominicaine et l’Argentine ont gagné leur place via les différents tournois de zone.

En 2016, le titre olympique avait été remporté par le Brésil aux dépens de l’Italie (3-0). Dans le match pour la 3e place, les États-Unis étaient venus à bout de la Russie à l’issue d’un match à suspense (3-2).

Chez les femmes, la médaille d’or est revenue à la Chine, vainqueur de la Serbie 3-1. Les États-Unis ont remporté le bronze en battant les Pays-Bas 3-1.

Pour cette 32e édition des Jeux, le beach-volley sera aussi à l’honneur. Quarante-huit équipes feront le voyage à Tokyo : 24 masculines et 24 féminines. Toutefois, à cause du Covid-19, les qualifications n’ont pas pu aller à leur terme.

Du côté des hommes, quatre équipes ont d’ores et déjà obtenu leur ticket : Japon (pays hôte), Russie, Italie et Lettonie. Chez les femmes, on retrouvera le Japon, le Canada, la Lettonie et l’Espagne.

Cinq autres places reviendront aux vainqueurs des Coupes continentales et les 15 restantes seront attribuées en fonction du classement FIE.

Les Jeux olympiques se tiendront entre le 23 juillet et le 8 août 2021, à Tokyo au Japon.

