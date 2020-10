La Ligue nationale de volley (LNV), qui gère la Ligue A masculine, la Ligue B masculine et la Ligue A féminine, a décidé de maintenir les rencontres prévues ce week-end. "La LNV organisera dans la journée du lundi 2 novembre, après clarification des mesures nationales impactant le sport professionnel, une consultation avec les représentants des clubs, des entraineurs, des joueuses et joueurs pour recueillir les avis de chacun et évaluer la meilleure solution", a expliqué la LNV dans un communiqué. "Sur la base de ces consultations, le comité directeur de la LNV se réunira lundi 2 novembre au soir pour décider de la conduite à tenir sur le mois de novembre", a-t-elle ajouté.