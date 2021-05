L'équipe de France de volley a remporté sa deuxième victoire en deux matches de Ligue des nations, contre l'Allemagne 3 à 2 (22-25, 25-22, 22-25, 25-16, 17-15) samedi à Rimini (Italie), après avoir disposé de la Bulgarie la veille.

Les Bleus se retrouvent pour la première fois depuis seize mois et leur qualification pour les JO de Tokyo dans cette Ligue des nations (ancienne Ligue mondiale), où chaque équipe affronte une fois les quinze autres au sein d'une bulle sanitaire dans la ville balnéaire de l'Adriatique.

Ngapeth pas encore aligné

Le sélectionneur Laurent Tillie a fait largement tourner son effectif. Le passeur Benjamin Toniutti et le pointu Stephen Boyer (20 points) ont fait leurs débuts contre l'Allemagne, mais Earvin Ngapeth n'a pas encore été aligné.

Le central Daryl Bultor s'est mis en valeur avec douze points à l'attaque et Trevor Clévenot a réussi trois aces d'affilée qui ont relancé les Français dans le tie-break. À l'issue de cette première phase (28 mai-23 juin), les quatre premiers disputeront les demi-finales et la finale, le week-end des 26 et 27 juin. La France disputera son troisième match dimanche contre l'Australie.

