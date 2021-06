Les volleyeurs français ont facilement battu l'Argentine trois sets à zéro mardi (26-24, 25-21, 25-22) et sont toujours en lice pour atteindre les demi-finales de la Ligue des nations. Mercredi, ils affronteront la Pologne, double championne du monde et déjà qualifiée, et devront s'imposer le plus largement possible pour atteindre le dernier carré de la compétition.

Cette Ligue des nations, disputée en bulle sanitaire à Rimini en Italie, sert de préparation aux Bleus pour le tournoi olympique et a permis au sélectionneur Laurent Tillie d'établir sa liste de 12 joueurs pour aller à Tokyo dans un mois (23 juillet-8 août).

A l'issue des 15 matches de la phase de groupes, les quatre premiers au classement disputeront les demi-finales de la Ligue des nations, toujours à Rimini, en fin de semaine. Le Brésil, avec douze victoires et seulement une défaite, et la Pologne avec douze victoires et deux défaites, se sont tous les deux qualifiés pour le Final four. Les Français (10 v.-4 d.) sont à la lutte avec la Serbie, la Russie et la Slovénie pour les deux derniers tickets en jeu pour les demi-finales.

