Les Bleus ont bien fait le travail. Vainqueurs en trois sets secs de l'Iran (25-21, 25-21, 25-19) lundi, ils ont entretenu l'espoir de prendre part au dernier carré de la Ligue des nations. L'épreuve, disputée en bulle sanitaire sur la côte adriatique, sert de préparation aux Bleus pour les Jeux olympiques et a permis au sélectionneur Laurent Tillie d'établir sa liste de 12 joueurs pour aller à Tokyo dans un mois (23 juillet-8 août).

A la lutte avec la Serbie, la Russie et la Slovénie pour les deux derniers tickets

Face à l'Iran, le pointu Stephen Boyer, sélectionné pour Tokyo, a grandement participé à la neuvième victoire française en treize rencontres, en inscrivant 17 points, meilleur marqueur des Bleus. A l'issue des 15 matches de la phase de groupes, les quatre premiers au classement disputeront les demi-finales de la Ligue des nations, toujours à Rimini, en fin de semaine. Le Brésil, avec onze victoires et seulement une défaite, et la Pologne avec dix victoires et deux défaites, sont bien partis pour rejoindre le dernier carré.

Les Français (9 v.-4 d.) doivent encore affronter l'Argentine mardi (18h00) et la Pologne mercredi (15h00). Ils sont à la lutte avec la Serbie, la Russie et la Slovénie pour les deux derniers tickets en jeu.

