Les Bleus sur une bonne dynamique. Les volleyeurs français ont signé une huitième victoire en onze matches joués lors de la phase de groupes de la Ligue des nations, en dominant mercredi soir les Américains 3 sets à 1 (25-23, 22-25, 31-29, 25-22), à Rimini (Italie).

Grâce à ce succès conclu sur une attaque du pointu Stephen Boyer (10 points), les Français repassent à la 3e place au classement, devant les Slovènes et des Serbes, également huit victoires et trois défaites, mais 25 points pour les joueurs de Laurent Tillie contre 23 pour les Slovènes et 22 pour les Serbes.

Patry et Ngapeth en verve

Cette Ligue des nations, disputée dans une bulle sanitaire sur la côte Adriatique pendant cinq semaines, réunit les seize meilleures nations et sert de rampe de lancement et de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Les quatre premiers à l'issue des 15 rencontres de la phase de groupes se qualifient pour les demi-finale.

Face aux États-Unis, les Français ont pu compter sur leurs pointus (14 points pour Jean Patry) et sur leur star Earvin Ngapeth (16 points), précieux dans les moments décisifs du troisième set.

Les Bleus affronteront les hôtes italiens jeudi en début de soirée (19h30), qui ont choisi d'aligner une équipe réserve pour cette Ligue des nations à domicile et qui n'ont remporté que cinq matches depuis le début de la compétition.

