Cette neuvième rencontre en Ligue des nations est loin d'avoir été une formalité l'équipe de France, qui a eu besoin de quatre sets pour se défaire du Canada vendredi soir. A l'issue de cette troisième série de trois matches, les Bleus sont toujours en course pour l'un des quatre billets pour les demi-finales de cette Ligue des nations 2021, rampe de lancement et de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Les coéquipiers de Benjamin Toniutti ont mis un set et demi à prendre la mesure du Canada, avec une belle prestation du central Daryl Bultor, précieux au service au milieu du deuxième set pour recoller aux Canadiens. L'attaquant-réceptionneur Kévin Tillie et le pointu Jean Patry ont inscrit le plus de points pour les Bleus, avec respectivement 17 et 13 points. La France poursuivra son tournoi (15 matches pour la phase de groupes sont prévus) mardi soir (21h00) contre les Pays-Bas, 15e et avant-derniers au classement avec seulement une victoire en neuf matches.

