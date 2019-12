Tournoi de Qualification Olympique : pression maximale sur l’équipe de France de Volley

Les hommes de Laurent Tille vont devoir sortir de grand jeu s’ils veulent être du voyage.

Troisième au classement mondial, la France entamera son TQO par un match face à la Serbie, qui l’avait battue cet été en demi-finale de l’Euro.

Ensuite, les Bleus se mesureront à la Bulgarie et aux Pays-Bas, deux adversaires a priori à leur portée.

Dans l’autre poule, on retrouvera l’Allemagne (pays organisateur), la Belgique (6e au classement mondial), la Slovénie (7e) et la République tchèque (11e).

Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les demi-finales. Le gagnant du tournoi sera qualifié pour les Jeux de Tokyo.

Si le programme paraît abordable pour les Bleus, le sélectionneur Laurent Tillie doit faire face à de nombreuses incertitudes et notamment la blessure de Kevin Tillie.

Earvin Ngapeth, arrêté le mois dernier au Brésil pour harcèlement sexuel, devrait tenir son rang. Il est depuis rentré en Russie, où il a remporté une 6e coupe nationale avec son club du Rubin Kazan.

À l’heure actuelle, cinq équipes ont déjà obtenu leur qualification : le Japon (pays organisateur), le Brésil, les États-Unis, l’Italie, la Pologne et l’Argentine.

Les TQO du mois de janvier distribueront les 5 dernières places pour les Jeux. En plus de l’une des 8 nations européennes présentes en Allemagne, on retrouvera une nation des 4 zones suivantes : Afrique, Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud.

La Russie, qui avait remporté le TQO de Saint-Pétersbourg au mois d’août dernier, est pour l’instant dans l’expectative à cause de la décision du TAS d’exclure le pays de toutes compétitions internationales pendant 4 ans.

Voici le programme des 4 premiers matchs de la France :

• 5 janvier : France/Serbie (13 h 30)

• 6 janvier : Bulgarie/France (17 h)

• 8 janvier : France/Pays-Bas (14 h)

Les demi-finales auront lieu le 9 janvier et la finale le 10 janvier.