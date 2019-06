15h22 Premier piège pour les concurrents : il pleut à Mulsanne.

15h09 Le leader Conway (Toyota) boucle le tour 2 en 3'17"9. Buemi P2 à 5"5. Menezes (Rebellion n°3) P3 à 10"9.

15h07 Petrov (SMP n°11) passe Sarrazin (SMP n°17) pour P4.

15h00 Départ. Parti de la pole position, Conway (Toyota n°7) vire en tête devant Buemi (Toyota n°8) et Sarrazin (SMP n°17). Vaxivière (Oreca TDS n°28) en tête en LMP2, Thiim (Aston Martin n°95) en LM GTE Pro et Cairoli (Proton) n°88 en LM GTE Am. Menezes (Rebellion n°3) passe Sarrazin (SMP n°17) pour P3.

Vidéo - Le départ a été chaud mais Toyota a conservé les deux premières places 01:24

14h51 Départ du tour de formation. 61 voitures en course.

14h50 Sébastien Bourdais dispute la course pour la dernière fois avec Ford, avant le retrait officiel du constructeur. "C'est la fin d'un cycle, d'une belle histoire", confie le Français.

14h45 Les derniers membres d'équipes présents sur la grille sont invités à quitter le lieu. Les pilotes sont installés dans leurs bolides.

14h36 Tom Kristensen interviewe Kazuki Nakajima (Toyota n°8) sur la grille, juste avant la Marseillaise, à propos de la lutte qui se dessine pour la victoire avec la n°7. "On peut courir librement, mais on doit se respecter", confie le Japonais.

14h34 Le trophée des 24 Heures du Mans est disposé en tête de grille, entouré de Pierre Fillon et Shigeki Tomoyama, président de Toyota Gazoo Racing.

14h22 La BR SMP n°17 de Stéphane Sarrazin, Egor Orudzhev et Sergey Sirotkin et la Rebellion n°3 de Thomas Laurent, Nathanaël Berthon et Gustavo Menezes occupent la 2e ligne.

14h20 Aux essais, la Toyota n°7 LMP1 de Mike Conway, Kamui Kobayashi et José Maria Lopez a réalisé la pole position devant la n°8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso, l'équipage vainqueur en 2018.

14h16 Jacky Ickx arrive sur la grille avec la Ford GT 40 de la première de ses 6 victoires au Mans, en 1969. "Monsieur Le Mans", qui avait gagné en doublant sur un coup de bluff la Porsche Hans Hermann dans le dernier tour, démarre un tour d'honneur.