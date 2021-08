24 Heures du Mans, acte 89. Une nouvelle fois décalée de ses dates en raison des incertitudes qui planaient en raison de la pandémie de coronavirus, la course mancelle aura bien lieu cette année. Les 21 et 22 août prochains, les 24 Heures du Mans 2021 seront à vivre à 300km/h sur Eurosport.

Comment regarder les 24 Heures du Mans 2021 en direct vidéo ?

Les 24 Heures du Mans 2021 seront à regarder en direct et en intégralité sur Eurosport 2 et sur l'application Eurosport.

Consultants : Paul Belmondo (douze participations aux 24 Heures, ex-pilote de Formule 1), Eric Hélary (vainqueur des 24 Heures du Mans 1993), Franck Lagorce (dix participations aux 24 Heures)

La course sera également retransmise par La Chaîne L'Equipe.

A quelle heure débuteront les 24 Heures du Mans 2021 ?

La 89e édition de la course débutera le samedi 21 août à 16h pour s'achever le lendemain, dimanche 22 août à la même heure. Eurosport vous proposera la course en intégralité sur Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Quelles sont les principales forces en présence aux 24 Heures du Mans 2021 ?

Il y aura 62 voitures engagées au départ de la course mancelle le 21 août prochain : 5 en Hypercar, 11 en LMP2, 4 en GTEPro et 13 GTEAm.

Les grands favoris : Cette édition marque le grand début de la catégorie "Hypercar", nouvelle catégorie reine de l'épreuve mancelle. Pour cette cuvée 2021, Toyota Gazoo Racing tient encore une fois l'étiquette de grand favori. Les voitures 8 (Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley) et 7 (Mike Conway, Kamui Kobayashi et Jose Maria Lopez), première et troisième l'an dernier, devraient encore une fois être les grandes favorites au sacre. En LMP2, United Autosports remettra son titre en jeu, tout comme Aston Martin en GTE Pro et TF Sport en LMGTE Am.

Les outsiders : Alpine et Glickenhaus sont les deux autres écuries engagées dans la catégorie reine. En attendant les arrivées prochaines de Audi, Ferrari, Porsche et Peugeot d'ici 2023. Dans les autres catégories, on retrouve les traditionnels Oreca en LMP2 ; Ferrari, Chebrolet, Aston Martin et Porsche en GTE Pro et LMGTE Am.

Y aura-t-il des spectateurs aux 24 Heures du Mans 2021 ?

Après une édition 2020 à huis clos, le public fera son grand retour au Mans cette année. Il y a quelques semaines, les organisateurs ont annoncé que 50 000 chanceux, soit 20% de la capacité d'accueil du circuit, pourront assister à la course cette année, sous réserve d'un pass sanitaire à jour.

Le programme des 24 Heures du Mans 2021

Voici le programme officiel complet de la course mancelle, communiqué par l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) il y a quelques semaines :

Samedi 14 août 2021

Pesage sur le circuit

Dimanche 15 août 2021

09h – 13h : Journée test (non accessible au public)

14h – 19h : Journée test (non accessible au public)

Mercredi 18 août 2021

14h – 17h : Essais libres 1

19h – 20h : Qualifications, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

22h – 0h : Essais libres 2, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

Jeudi 19 août 2021

14h – 17h : Essais libres 3, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

21h – 21h30 : Hyperpole, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

22h – 0h : Essais libres 4, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

Samedi 21 août 2021

9h15 – 10h : Warm up, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

11h50 – 13h30 : Road to Le Mans, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

16 heures : Départ des 24 Heures du Mans 2021, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

Dimanche 22 août 2021

16 heures : Arrivée de la course, à suivre sur Eurosport 2 et l'application Eurosport

