La matinée a offert quelques frayeurs aux N.7 et 8 de l'écurie nippone, confrontées à des problèmes de ravitaillement qui ont ravivé les interrogations sur leur fiabilité.

Pour la GR010, qui fait partie des nouvelles Hypercars introduites en 2021, c'est la première saison et la première course de 24 heures. "On peut donc encore découvrir des choses inattendues", prévenait vendredi le directeur technique Pascal Vasselon.

Et en effet, vers 09h00, ses mécaniciens ne sont plus parvenus à remplir à plein le réservoir des deux véhicules, ce qui a obligé à raccourcir leurs relais. Une "solution de contournement semble avoir stabilisé le problème", rassurait toutefois peu après 10h00 un porte-parole de l'équipe japonaise, qui affirmait de nouveau que "tout était stable" à midi.

24 Heures du Mans 75 ans et encore au volant : Dominque Bastien, le plus vieux pilote aux 24 heures IL Y A 19 MINUTES

Un tour d'avance pour la n°8

Cela n'a de toute façon pas affecté le classement général provisoire de l'épreuve. A 13h00, la N.7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez mène toujours d'un tour devant la 8, et de cinq devant l'Alpine N.36, troisième.

La 7 se rapproche d'une première victoire au Mans, après voir joué de malchance en 2017, 2019 et 2020. La 8 du Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakajima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley, triple tenante de l'épreuve, a par contre connu un accroc au départ samedi.

Heurtée par la Glickenhaus N.708, elle est partie en tête-à-queue puis a été contrainte de s'arrêter pour réinitialiser ses systèmes. Il lui a fallu seize tours pour retrouver la deuxième position qu'elle avait sur la grille.

Alpine conforte sa troisième place

Pour le reste, la nuit a été très calme, voire ennuyeuse. Hormis les inquiétudes techniques de Toyota, la matinée n'a été animée que par le duel pour la troisième place opposant l'Alpine N.36, principal outsider, et la Glickenhaus N.708, nouvelle dans la catégorie.

André Negrao pour Alpine et Olivier Pla pour la marque américaine ont joué des coudes, le premier prenant l'avantage.

Vendredi, Philippe Sinault, manager de l'écurie française, louait (déjà) le "projet assez incroyable" de son ennemi du jour, qui avait été "la bonne surprise (lors de la manche précédente du championnat, NDLR) à Monza. Ils sont là en course, ça s'est bagarré avec nous". Mais à 13h00, c'est Alpine qui domine le duel.

Du côté des LMP2, les N.31 et 41 du Team WRT continuent également de mener dans leur catégorie.

Samedi, la course est partie sur une piste détrempée après une heure de pluie. Pluie qui est revenue par intermittence dans la soirée, avant de laisser place à une nuit douce et de revenir autour de 13h00 dimanche sur le circuit de la Sarthe.

D'autres averses sont prévues par Météo France à partir de 15h00, à une heure de l'arrivée. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, cette édition se tient fin août plutôt que mi-juin, décalée afin d'accueillir 50.000 spectateurs (20% du nombre habituel), après un huis clos en 2020.

24 Heures du Mans La course se corse pour les Toyota IL Y A 3 HEURES