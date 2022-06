WEC

24 Heures du Mans - Le Mans Cup - Benham et Tappy remportent la course 2 du Road To Le Mans

Dans le cadre de la Le Mans Cup, Michael Benham et Duncan Tappy (Cool Racing) ont remporté la course 2 de l'étape Road to Le Mans, samedi, à bord de leur Ligier JS P320 - Nissan. Les Britanniques, 6e de la course 1 disputée jeudi, ont terminé d'un cheveu devant Freddie Hunt (Reiter Engineering) et le duo Alexander Mattschull et Tom Dillmann (Racing Spirit Of Le Mans).

