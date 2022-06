WEC

24 Heures du Mans - Toyota après la victoire de la n°8 : "Les gars, vous avez fait un super boulot"

24 HEURES DU MANS - 16h00 dimanche, sur le Circuit de la Sarthe, l'heure des félicitations de l'équipe Toyota pour Brendon Hartley et ses coéquipiers Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa, vainqueurs sur la GR010 n°8. Dans son tour d'honneur, le Néo-Zélandais, au palmarès pour la 3e fois après 2016 et 2020, écoute son patron après ce week-end "fantastique".

00:00:42, il y a 38 minutes