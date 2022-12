Les organisateurs des 24 Heures du Mans prévoient une édition "exceptionnelle" pour la centième édition en 2023. "Il y a un retour des grands constructeurs. Toyota, Peugeot, Porsche, Cadillac et Ferrari, qui n'était pas venue au Mans au plus haut niveau depuis cinquante ans. (...) Ce sera l'édition la plus difficile à gagner" dans la catégorie reine des LMH (Le Mans Hypercar), a estimé Pierre Fillon, le président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), lors d'une conférence de presse sur le circuit.

"Il est possible que pour la première fois les 24 Heures soient à guichets fermés en 2023. Ca n'est jamais arrivé au Mans. Ca fait autour de 280.000 visiteurs sur la semaine. La fréquentation est déjà celle de 2022, c'est comme si on était déjà à la fin du mois de mai", a-t-il déclaré. Pour accueillir cet afflux d'amateurs de la course mythique, la préfecture de la Sarthe a prévu de déployer plus de 200 motards de la gendarmerie, pour un total d'un millier environ de fonctionnaires des forces de l'ordre. Un commissariat temporaire sera installé dans le village des 24 Heures, sur le circuit.

Pour célébrer le centenaire, une soixantaine de bolides victorieux des éditions précédentes seront exposés au musée du circuit et tourneront lors d'une parade avant le grand départ. La cérémonie du départ, à laquelle participera la Patrouille de France, verra aussi défiler des grands pilotes de l'épreuve, comme Tom Kristensen, Jacky Ickx ou Henri Pescarolo. A l'arrivée, un trophée unique de 70 kg en bronze, conçu par la Monnaie de Paris, sera remis à l'équipe gagnante.

