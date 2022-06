Le retour de Porsche aux 24 Heures du Mans dans la catégorie reine en 2023, l'année du centenaire de la plus grande course d'Endurance du monde, sera lourd de symboles. Vendredi à Goodwood en Angleterre, la marque allemande, détentrice du record de victoires - 19 de 1970 à 2017- dans la Sarthe, a dévoilé les premières images de son bolide qui visera ouvertement la victoire. La nouvelle 963 engagée par le team Porsche Penske Motorsport, est appelée à perpétuer la saga, dans la lignée des mythiques Porsche 956 et 962, qui ont fait des ravages sur le circuit manceau dans les années 80.

En tout, les modèles 917, la 935, la 956, la 962 et la 919 Hybrid ont eu leur part de gloire au Mans. Et pour bien marquer cette filiation, Porsche a choisi pour sa 963 les couleurs typiques de ses voitures de course : le blanc, le rouge et le noir.

Et ce serait une erreur de croire que la victoire aux 24 Heures du Mans sera le seul objectif de la firme de Stuttgart. "À partir de 2023, quatre prototypes hybrides conformes aux spécifications LMDh prendront le départ du Championnat du monde d’endurance de la FIA (WEC) et du Championnat IMSA", annonce l'usine. Les 963 du WEC seront préparées à Mannheim, en Allemagne, et celles de l'IMSA par une équipe basée de Mooresville, en Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique.

Deux pilotes français

D'une puissance de 680 ch (500 kW) grâce à son V8 Biturbo de 4,6 litres, les 963 seront pilotées par des "pilotes chevronnés, couronnés de succès en compétition", et des "spécialistes aguerris issus des rangs des pilotes d’usine Porsche". Les pilotes d'usine chevronnés sont les Français Kévin Estre et Mathieu Jaminet, le Danois Michael Christensen, l'Allemand André Lotterer, le Belge Laurens Vanthoor et l'Australien Matt Campbell. Et les expérimentés sont l'Etasunien Dane Cameron et le Brésilien Felipe Nasr, au sein d'une double liste non exhaustive.

Et Thomas Laudenbach, directeur de Porsche Motorsport, d'insister sur l'état d'avancée des préparatifs. "Après avoir effectué 7 889 kilomètres d’essais lors du premier semestre 2022, nous avons bien progressé, mais il nous faut encore peaufiner certains aspects avant le début de la prochaine saison", explique-t-il.

Basé sur un châssis canadien de Multimatic, l'un des quatre homologués dans en LMDh, la Porsche 963 devrait être homologuée à l’automne et effectuer ses débuts lors de la finale du championnat 2022 à Sakhir, dans un cadre officieux... "Le WEC ayant ouvert la voie aux essais effectués en parallèle des épreuves du championnat du monde 2022, Porsche Penske Motorsport envisage de mener une répétition générale hors compétition lors de la dernière manche de la saison, qui se déroulera à Bahreïn en novembre", indique la firme. Qui ajoute : "La Porsche 963 fera officiellement ses débuts en compétition en janvier 2023, aux 24 Heures de Daytona, aux États-Unis." A l'échelle de ce projet, c'est presque demain et on a hâte d'y être.

