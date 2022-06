WEC

L'heure de célébrer pour la Toyota n°8 sur le podium des 24H : Tsonga remet le trophée à Buemi, Hirakawa et Hartley

24 HEURES DU MANS - Une journée (et bien plus) de tension et il est temps de savourer. Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa ont triomphé ce dimanche au Mans, au volant de la Toyota n°8. Voici le podium de l'épreuve, complété par la Toyota n°7 et la Glickenhaus n°709. Le tennisman, néo-retraité, Jo-Wilfried Tsonga a remis le trophée aux vainqueurs.

00:02:45, il y a une heure