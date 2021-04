Le Japonais Kamui Kobayashi (Toyota) s'élancera en pole position des 6 Heures de Spa-Francorchamps, manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance 2021 samedi, après avoir signé le meilleur temps de la qualification vendredi soir.

Après des essais libres marqués par des écarts très serrés entre les nouvelles Hypercars et les LMP2, les Toyota Hypercars ont repris plus largement le dessus et ont dominé la qualification en plaçant deux voitures aux deux premières places. Kamui Kobayashi a réalisé le meilleur chrono en 2'00"747. En course, il fera équipe au volant de la Toyota N.7 avec le Britannique Mike Conway et l'Argentin Jose Maria Lopez.

24 Heures du Mans Dans le doute, le Mans prend les devants : les 24 Heures reportées aux 21 et 22 août 04/03/2021 À 14:09

Kobayashi a devancé son compatriote Kazuki Nakajima, pilote de la Toyota N.8, qui fait équipe avec le Suisse Sébastien Buemi et le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

En LMP2, c'est le Portugais Filipe Albuquerque (Oreca-Gibson United Autosports) qui a été le plus rapide en 2:02.937. En GTE-Pro, la pole position a été signée par le Français Kévin Estre (Porsche) en 2:11.219.

Le début de séance a été perturbé par deux drapeaux rouges, deux Porsche étant sorties tour à tour en haut du célèbre raidillon du circuit belge. Le départ de la course sera donné ce samedi à 13h30.

24 Heures du Mans "Je serais heureux d'y participer" : Leclerc prêt à s'aligner avec Ferrari en 2023 01/03/2021 À 16:03