Thierry Neuville (Hyundai MST) : "Nous avons tout donné"

Thierry Neuville (Hyundai MST) avait trois points à reprendre à Sébastien Ogier (Ford WRT), et comme on pouvait s'y attendre il a pris un maximum de risques pendant trois jours en Australie pour tenter de devancer le Français afin de le faire tomber de son piédestal. Parti une première fois à la faute vendredi, et deux fois dimanche, dont la dernière sans rémission dans la 22e des 24 épreuves spéciales de la 13e et dernière manche du championnat du monde, il a finalement rendu les armes. Comme en 2013, 2016 et 2017, il finit 2018 vice-champion du monde.

"Aujourd'hui nous avons tout donné et on a pris des risques pour essayer de remporter le titre, a-t-il expliqué. Même s'il y avait peu de chances, nous n'avions rien à perdre. On a commis une erreur sur l'ES22 où les conditions étaient très difficiles et d'un coup, le championnat était terminé. On est parti trop large et on a heurté un arbre, ce qui nous a contraints à l'abandon."

"Je tiens à remercier l'équipe et tout le monde chez Hyundai Motorsport de nous avoir donné la voiture pour lutter pour le titre cette année, a poursuivi le Belge. Félicitations à Sébastien [Ogier] et Julien [Ingrassia], cela a été extraordinaire de se battre avec eux cette année. Nous savions qu'il y aurait un équipage gagnant et que les deux autres rentreraient les mains vides. C'est dommage que nous soyons les déçus cette fois-ci. Ce fut une année formidable pour le WRC et nous avons attiré de nouveaux fans, donc maintenant nous avons une courte pause et nous pouvons commencer à envisager la saison prochaine".