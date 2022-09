Sébastien Loeb (M-Sport, Ford) a abandonné ce samedi matin. Alors qu'il était depuis vendredi soir en tête du Rallye de l'Acropole, l'Alsacien, nonuple champion du monde WRC, a connu un problème avec son alternateur. Après avoir essayé de le réparer, il a été contraint à l'abandon.

C'est la deuxième défaillance mécanique d'affilée pour Loeb qui avait également dû quitter le rallye du Kenya fin juin à cause de problèmes sur sa voiture. M-Sport a tout perdu ce samedi matin puisque Pierre-Louis Loubet, deuxième provisoire, est sorti de route lors de la neuvième spéciale, abîmant sa suspension et accumulant plus d'une minute de retard.

Neuville désormais en tête

Ces déboires font l'affaire du Belge Thierry Neuville. Le pilote Hyundai a établi le meilleur temps de la dixième étape et compte désormais 31 secondes d'avance sur Esapekka Lappi. Pierre-Louis Loubet est désormais septième. Il reste trois étapes à disputer ce samedi.

