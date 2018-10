Rallye de Catalogne - Sébastien Loeb pour la gagne, Ott Tänak perd espoir après une crevaison

Serait-ce la fin des derniers espoirs de titre d'Ott Tänak ? Victime d'une crevaison lors de la dixième spéciale du Rallye de Catalogne samedi matin, l'Estonien a cédé sa place de leader à l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai), sous la pluie. Tänak, désormais à plus d'une minute du nouveau leader, semblait bien parti pour s'imposer en Catalogne, ce qui lui aurait permis de rester dans la course au titre face à Neuville et Ogier avant la dernière manche dans trois semaines en Australie. Cet incident intervenu dans l'ES10 risque néanmoins de le priver de ses derniers espoirs.

Loeb quatrième et toujours en course

Sordo compte lui seulement 3/10 d'avance sur le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota) et huit secondes sur le Gallois Elfyn Evans (M-Sport Ford). Ayant tous deux fait le choix de pneus tendres contrairement à Tänak en pneus pluie, le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) et le Belge Thierry Neuville (Hyundai) sont 5e et 6e, respectivement à treize secondes et 32 secondes de Sordo. Le Français Sébastien Loeb (Citroën), nonuple champion du monde, peut espérer décrocher un 79e succès en WRC puisqu'il pointe au 4e rang, à onze secondes de la tête.

Première spéciale du jour, l'ES8 de Savalla, longue de 14 km, a été annulée pour des raisons de sécurité à cause du comportement des spectateurs, qui ne respectaient pas les consignes des commissaires de course.