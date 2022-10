Sébastien Ogier a pris la tête du Rallye d'Espagne vendredi, avec 4,8 secondes devant le Finlandais Kalle Rovanper. Il a beau ne pas faire de saison complète, quand il revient, ce n'est pas pour faire de la figuration : au volant de sa Toyota Yaris, Ogier a devancé son successeur comme nouveau roi des rallyes. Rovanpera, également dans une Toyota, est devenu le plus jeune champion du monde WRC à 22 ans et un jour en Nouvelle-Zélande début octobre. En Catalogne, il a été plus matinal, remportant les deux premières spéciales du jour.

Mais Ogier s'est réveillé. L'octuple champion du monde a pris trois temps scratch lors des cinq autres spéciales prévues vendredi sur l'asphalte rapide catalan. Et même si le néo-champion finlandais a remporté deux autres chronos, c'est bien le Français qui a fini la journée devant. "Nous avons eu un très bon feeling dans la voiture tout au long de la journée", a réagi Ogier, accompagné par son copilote Benjamin Veillas. "Jusqu'à présent, tout va bien même si 4,8 secondes, ce n'est pas beaucoup, donc on va devoir pousser fort demain".

Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a été le troisième pilote à s'illustrer vendredi, remportant la spéciale ES4. Il est 3e à 12,5 secondes d'Ogier. L'avant-dernier rallye de la saison, avant le Japon en novembre, serait pour Ogier l'occasion de remporter un premier succès cette année. Ce serait son 55e en WRC, le deuxième meilleur total derrière les 80 de Sébastien Loeb.

Classement provisoire du Rallye d'Espagne après la première journée vendredi :

1. Sébastien Ogier (FRA/Toyota) 1h6min 7.9sec

2. Kalle Rovanperä (FIN/Toyota) +4.8sec

3. Thierry Neuville (BEL/Hyundai) +12.5

4. Ott Tänak (EST/Hyundai) +20.0

5. Daniel Sordo (ESP/Hyundai) +50.9

6. Elfyn Evans (GBR/Toyota) +1min 1.2