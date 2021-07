Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) mène le Rallye d'Estonie, 7e manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), vendredi après une première matinée qui a fait des dégâts, avec notamment l'abandon pour la journée de l'Estonien Ott Tänak (Hyundai).

Rovanperä, le plus rapide de quatre spéciales sur cinq depuis jeudi soir, a 4''8 d'avance sur l'Irlandais Craig Breen (Hyundai) et 33''5 d'avance sur le Français Sébastien Ogier (Toyota), leader du championnat, qui est parvenu à limiter le désavantage d'ouvrir la route. Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) est 4e à 40''3, après notamment une crevaison dans l'ES4, et le Britannique Elfyn Evans (Toyota) 5e à 46''9.

Tänak, vainqueur de l'épreuve en 2014, 2018, 2019 et 2020 (année où elle a intégré le calendrier du WRC), a subi une première crevaison dans l'ES3, puis deux autres en sortant de la route dans l'ES4. Il a dû s'arrêter faute de disposer de suffisamment de roues de secours et reprendra la course samedi avec des pénalités pour chaque spéciale manquée. Le Britannique Gus Greensmith (M-Sport Ford) et le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) ont également abandonné. Le premier était victime de problèmes récurrents avec son moteur, qui touchent également son équipier finlandais Teemu Suninen, le copilote du second est blessé au dos. Un deuxième passage sur la même boucle de quatre spéciales très rapides, avec beaucoup de bosses, est prévu dans l'après-midi

