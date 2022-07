Craig Breen, actuel cinquième du classement général pour le titre mondial a pris les devants du Rallye d'Estonie, d'une courte tête. Le pilote M-Sport Ford a devancé les Toyota du Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), solide leader au championnat et du Britannique Elfyn Evans, de respectivement 0"1 et 0"2. L'Estonien Ott Tänak, vainqueur sur ses terres en 2014, 2018, 2019 et 2020 (l'année où elle a intégré le calendrier du WRC), a pour sa part signé le 5e temps de la soirée.

Troisième au classement général provisoire, il a été devancé par son coéquipier - et l'un de ses principaux adversaires cette saison -, le Belge Thierry Neuville, deuxième au championnat provisoire et classé quatrième jeudi soir.

Quant aux Français engagés en championnat du monde WRC cette saison, Pierre-Louis Loubet (M-Sport Ford) est 10e à 1"7. Son coéquipier chez Ford, Adrien Fourmaux, pointe à la 12e place, à 3"2. Devenus "pigistes" du WRC, les multi-champions du monde de la catégorie Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, champion du monde en titre, ne sont pas en Estonie.

Après ce prologue, les pilotes entreront dans le vif du sujet vendredi avec deux boucles de quatre spéciales (sur 24 en tout).

Classement à l'issue de la super-spéciale d'ouverture (SS1)

1. Craig Breen - Paul Nagle (IRL/M-Sport Ford) en 1'38"7

2. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +0"1

3. Elfyn Evans - Scott Martin (GBR/Toyota) +0"2

4. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +0"3

5. Ott Tänak - Martin Järveoja (EST/Hyundai) +0"5

...

10. Pierre-Louis Loubet-Vincent Landais (FRA/M-Sport Ford) + 1"7

12. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria (FRA/M-Sport Ford) +3"2

