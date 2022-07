Kalle Rovanperä fait la course en tête en Estonie. Le Finlandais de Toyota est passé en tête du rallye d'Estonie, vendredi, au nez et à la barde de son coéquipier Elfyn Evans, à l'issue de la deuxième journée de course.

Dominateur la majeure partie de la journée, Evans avait signé le meilleur temps sur cinq des huit spéciales du jour, principalement disputées sur des chemins forestiers où des averses se sont invitées sur le parcours dès la mi-journée. Mais en milieu d'après-midi, le Gallois, qui a disposé jusqu'à près de 20 secondes d'avance sur la concurrence, a dû - outre la pluie - composer avec le retour en force de Rovanperä, auteur des trois derniers temps scratchs de la journée.

A l'entame de l'ES9, la dernière spéciale du jour, le Finlandais ne comptait plus qu'une petite dizaine de secondes de retard sur Evans. Mal engagé sur cette spéciale détrempée et sous une pluie battante, le Gallois a laissé s'échapper la tête de la course qu'il occupait depuis l'aube.

"Cet après-midi, les choses ont été un peu plus difficiles avec des conditions (météo) qui changeaient tout le temps, donc c'était difficile d'être parfait et facile d'être un peu trop prudent parfois. Nous avons eu de très mauvaises conditions lors de la dernière course", a déclaré Evans, désormais à 11''7 de son rival, vainqueur l'année dernière en Estonie.

Rovanperä a, lui, bénéficié de sa position d'ouvreur sur cette dernière spéciale : "Il pleuvait beaucoup et je savais que ça n'allait pas s'arranger pour les gars derrière, alors j'ai beaucoup donné et nous avons pu prendre la tête."

Tänak à la peine

Derrière le duo de tête, l'Estonien Ott Tänak, troisième, pointe désormais à plus de 44 secondes du leader. En milieu de journée, le local de l'épreuve avait rétrogradé de la deuxième à la troisième place provisoire après avoir écopé de 10 secondes de pénalité pour ne pas avoir conduit sa Hyundai hybride - technologie arrivée cette année en Mondial - en mode tout-électrique dans une portion où cela était obligatoire.

Et les ennuis ne se sont pas arrêtés là puisqu'en toute fin de journée, il a rencontré un problème mécanique sur sa voiture, après qu'un tuyau s'est détaché du chauffage. La pluie tombante, "nous n'avions aucune visibilité" à cause de la buée, a-t-il expliqué.

Très loin des hommes de tête, l'Irlandais Craig Breen (M-Sport Ford), qui avait signé jeudi soir le meilleur temps sur la super spéciale d'ouverture, a dû, lui, abandonner pour la journée, victime d'une sortie de route ayant endommagé sa suspension. Une journée à oublier pour le deuxième de l'épreuve en 2021, d'autant plus qu'il a écopé de 10 secondes de pénalité pour les mêmes raisons que Tänak.

En retrait, Neuville veut se rapprocher du podium

Une journée noire également pour Thierry Neuville, deuxième au classement général provisoire du championnat mais qui semble bien à la peine au volant de sa Hyundai. A plus d'1'10'' de Rovanperä, il occupe la 5e place vendredi soir, derrière le Finlandais Esapekka Lappi (Toyota).

Son objectif désormais pour ce week-end ? "Se rapprocher du podium." Un podium qui semble déjà loin pour les Français engagés en Estonie, puiqu'Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) est 6e à plus de deux minutes du leader.

Son coéquipier chez Ford, Pierre-Louis Loubet, pointe à la 9e place, à près de 4 minutes de Rovanperä. Sur la dernière spéciale, le Corse est parti en tonneau. S'il a pu repartir grâce à l'aide des spectateurs présents sur le bord de la route pour terminer la spéciale, il a perdu plus de deux minutes.

