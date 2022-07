Il est encore et toujours fermement installé à la première place. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) mène toujours le rallye d'Estonie, 7e manche du championnat du monde WRC, samedi soir, devant son coéquipier britannique Elfyn Evans, désormais relégué à près de 30 secondes. Le leader au championnat a progressivement accru son avance sur la concurrence au fil des spéciales, signant sept des neufs temps scratchs de la journée.

Fourmaux contre toute attente

Seules les première et dernière spéciale du jour, l'ES10 et l'ES18, lui ont échappé. Si Evans a ravi la première, c'est le Français Adrien Fourmaux qui, contre toute attente, a signé le temps scratch de l'ES18, spéciale sur laquelle le Finlandais a concédé 0''4 à son rival Evans. Mais pas de quoi inquiéter le pilote de 21 ans, qui semble filer tout droit vers sa cinquième victoire de la saison.

L'Estonien Ott Tänak (Hyundai) complète le podium provisoire. Il pointait samedi soir à plus d'1'10'' de la tête de la course. Derrière, le Belge Thierry Neuville (Hyundai) suit à 2'20''3 de Rovanperä. Les six dernières spéciales, dimanche matin (ES19 à ES24), soit 77,98 km chronométrés, clôtureront cette 7e manche de la saison 2022.

